Чому Леся українка назвала свій твір "давня казка "
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Чому Леся українка назвала свій твір "давня казка "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коли Леся Українка написала цей твір,у середовищі митців тривала гостра дискусія щодо ролі мистецтва.Одні казали що мистецтво має бути лише для розваги, інші ж наполягали що історію пишуть царі і королі як володарі народів.Але поемою "давня казка" Леся Українка гостро й переконливо заперечує ці думки.
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