Строгий человек,избегающий близости с другими людьми- Придать иной вид- Соверш??нно переделать,изменить к лучшему- Слова для справок:неприступный,превратить,преобразовать.
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Строгий человек,избегающий близости с другими людьми- Придать иной вид- Соверш??нно переделать,изменить к лучшему- Слова для справок:неприступный,превратить,преобразовать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Строгий-неприступный 2. Превратить 3.Преобразовать
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