Строгий человек,избегающий близости с другими людьми- Придать иной вид- Соверш??нно переделать,изменить к лучшему- Слова для справок:неприступный,превратить,преобразовать.

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Строгий человек,избегающий близости с другими людьми- Придать иной вид- Соверш??нно переделать,изменить к лучшему- Слова для справок:неприступный,превратить,преобразовать.

Автор: Гость