Чому лікарі не рекомендують читати в транспорті?Що може статися з зором?
Биология
Чому лікарі не рекомендують читати в транспорті?Що може статися з зором?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зір може погіршитися ( мій друг через це ходить в окулярах )
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