Чому найбагатші афіняни вважали за краще жити в місті ніж уза міських садиба?
История
Чому найбагатші афіняни вважали за краще жити в місті ніж уза міських садиба?
Ответ(ы):
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Більшість жителів Греції харчувалися хлібом і кашею. Зазвичай це був ячмінний хліб, оскільки пшениця коштувала дорожче, ніж ячмінь.Іншою доступною їжею були: сир, риба, овочі, яйця та фрукти.Полювання на зайців, оленів та кабанів давало можливість вживати м’ясо.На сніданок зазвичай подавали шматок хліба, змочений у вині. На обід міг бути хліб зі шматком сиру та декілька оливок або фіг. На вечерю подавали частіше за все ячмінну кашу або хліб з овочами.Як приправи використовували коріандр і кунжут. У теракотових вуликах тримали бджіл.Мед був єдиними солодощами на столі стародавнього грека.Заможні люди харчувалися більш різноманітно. Вони більше споживали риби, м’яса, могли дозволити собі хліб з пшениці.Вино готували з винограду.Виноград збирали у вересні. Спочатку виноград м’яли ногами у великих чанах. Потім розчавлену виноградну массу поміщали під прес, віджимали і розливали сік у великі глеки — піфоси, де він поступово перетворювавсяна вино.Вино змішували з водою так, щоб води було більше (принаймні, удвічі), ніж вина. По суті, це був лише засіб для знезараження води грецьких колодязів.
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