Чому у собак краще розвинений нюх ніж у людей?
Биология
Чому у собак краще розвинений нюх ніж у людей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что,чем длиннее морда у животного,тем больше у него развит нюх. Может понадобится кому-нибудь, но животное с самым развитым нюхом-лошадь.
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