Что больше |1,5+8| или |1,5|+|8 |и почему ???

Математика
Что больше |1,5+8| или |1,5|+|8 |и почему ???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У них у обоих выйдет 9,5
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