Что больше? 20054 кв.см.? 2КВ.М.54 кв.см
Математика
Что больше? 20054 кв.см.? 2КВ.М.54 кв.см
Ответ(ы):
Гость:
20 054 кв.см = (20 000 : 10 000) кв.м + 54 кв.см = 2 кв.м 54 кв.см 20 054 кв.см = 2 кв.м 54 кв.см.
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