В классе 30 учеников,12 из них девочки?Какую часть всех учащихся состовляют мальчик??? какую часть девочки

Математика

В классе 30 учеников,12 из них девочки?Какую часть всех учащихся состовляют мальчик??? какую часть девочки

Автор: Гость