В классе 30 учеников,12 из них девочки?Какую часть всех учащихся состовляют мальчик??? какую часть девочки
Математика
В классе 30 учеников,12 из них девочки?Какую часть всех учащихся состовляют мальчик??? какую часть девочки
Ответ(ы):
Гость:
18/30 6/10 0,6 60 процентов 12/30 4/10 0,4 40 процентов
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