Помогите пожалуйста)) Ширина комнаты прямоугольной формы 5 м, а длина 4 м. Сколько ??отребуется лака для покрытия пола в этой комнате, если на 1 м в квадрате расходуется 250 г лака ? Можно с пояснениями? Заранее спасибо))
Математика
Помогите пожалуйста)) Ширина комнаты прямоугольной формы 5 м, а длина 4 м. Сколько ??отребуется лака для покрытия пола в этой комнате, если на 1 м в квадрате расходуется 250 г лака ? Можно с пояснениями? Заранее спасибо))
Ответ(ы):
Гость:
5000 г или 5 кг находишь площадь и дальше умножаешь на 250
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