Помогите пожалуйста)) Ширина комнаты прямоугольной формы 5 м, а длина 4 м. Сколько ??отребуется лака для покрытия пола в этой комнате, если на 1 м в квадрате расходуется 250 г лака ? Можно с пояснениями? Заранее спасибо))

Математика

Помогите пожалуйста)) Ширина комнаты прямоугольной формы 5 м, а длина 4 м. Сколько ??отребуется лака для покрытия пола в этой комнате, если на 1 м в квадрате расходуется 250 г лака ? Можно с пояснениями? Заранее спасибо))

Автор: Гость