В каком году был основан Ростов Великий.

Окружающий мир
В каком году был основан Ростов Великий.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Городом стал с 862 года
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