Придумай и запиши шуточный текст котором используются все четыре слова лишним до??жна идти о пассажире

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Придумай и запиши шуточный текст котором используются все четыре слова лишним до??жна идти о пассажире
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Эта история о пассажире, который решил не платить за проезд. Забился "заяц" в конец автобуса, спрятался в толпе и думает, что кондуктор его не заметит. Но кондуктор знала, что должна проверять всё от и до, чтобы ни за каким сиденьем не спрятался недобросовестный пассажир. К следующей остановке добралась она до конца автобуса. Граждане оплатили проезд, а "заяц" стоит и в окно смотрит. - Молодой человек, передаём на проезд! - сурово сказала кондуктор. - Ах, видимо, меня здесь считают лишним, - наигранно вздохнул "заяц" и быстро выпрыгнул в открытую дверь и, отойдя подальше, крикнул, - Придётся пешком идти! Кондуктор и пассажиры стояли, не в силах ругаться на нарушителя: вроде он и хулиган, а вроде и обиделся.
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