Что больше четверть или 30% площади?, 3/8 собранного урожая или 60%этого же урожая? Пож??луйста помогите))

Математика
Что больше четверть или 30% площади?, 3/8 собранного урожая или 60%этого же урожая? Пож??луйста помогите))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Четверть - это 25%, значит, 30% больше. 3/8 - это меньше половины, значит, 60% будет больше.
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