На какие группы делятся карты по масштабу?
География
На какие группы делятся карты по масштабу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мелкомасштабные карты — географические карты масштаба 1: 1000 000 и мельче. Среднемасштабные карты — географические карты масштабов крупнее 1: 1000 000 и мельче 1: 100 000. Крупномасштабные карты — географические карты масштаба 1: 100 000 и крупнее.
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