Что больше и восколько раз частное чисел 15 и 5 или их произведение

Математика
Что больше и восколько раз частное чисел 15 и 5 или их произведение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Считаем произведение и частное чисел 15 и 5: 15*5=75 15/5=3 Произведение чисел 15 и 5 больше чем частное, считаем во сколько раз: 75/3=25 Произведение чисел 15 и 5 больше чем частное в 25 раз
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