Что было хорошего в воспитании спартанских мальчиков?Что может вызвать ваше осуж??ение?

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Что было хорошего в воспитании спартанских мальчиков?Что может вызвать ваше осуж??ение?
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