Что дальше? Там где работа, там густо, а в ленивом доме ...
Русский язык
Что дальше? Там где работа, там густо, а в ленивом доме ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там где работа, там густо, а в ленивом доме ПУСТО
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