Выпишите из предложения все возможные словосочетания ,выполните синтаксический ??азбор одного из них Мы отошли далеко от нашего дома,увлеченные разговором

Русский язык
Выпишите из предложения все возможные словосочетания ,выполните синтаксический ??азбор одного из них Мы отошли далеко от нашего дома,увлеченные разговором
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отошли далеко , от нашего дома , отошли увлечённые , мы далеко. СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР: отошли далеко Отошли - главное Далеко - зависимое Отошли ( как ?) далеко Отошли - глагол Далеко - наречие
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