Что делают из нефти (8 вариантов)

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Что делают из нефти (8 вариантов)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
бензины (автомобильный и авиационный),реактивное топливо,керосин,дизельное топливо (солярка),мазут,  смазочное масло;электроизоляционное масло;гидравлическое масло;пластичную смазку;смазочно-охлаждающую жидкость;вазелин.
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