Что делают растения засушливых мест обитания, или фреатофиты?
Окружающий мир
Что делают растения засушливых мест обитания, или фреатофиты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У растений засушливых мест имеется целый ряд приспособлений к среде обитания. Толстая восковая оболочка (кутикула) служит для уменьшения испарения воды.
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