что делал мцырьи вырвавшись из монастыря

Гость: Гость:

Цель Мцыри была почувствовать свободу, ведь с самого детства он был заточен в монастыре без права на эту самую свободу. Он впервые видел девушку-грузинку, он впервые почувствовал себя единым с природой и впервые столкнулся с трудностями жизни - со снежным барсом. Но вскоре он вновь оказывается в монастыре не своей волей и умирает в бреду.