что делал мцырьи вырвавшись из монастыря
Литература
что делал мцырьи вырвавшись из монастыря
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цель Мцыри была почувствовать свободу, ведь с самого детства он был заточен в монастыре без права на эту самую свободу. Он впервые видел девушку-грузинку, он впервые почувствовал себя единым с природой и впервые столкнулся с трудностями жизни - со снежным барсом. Но вскоре он вновь оказывается в монастыре не своей волей и умирает в бреду.
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