Что делал Пушкин в Оренбурге и что делал

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А. С. Пушкин побывал в Оренбурге в 1833 году, что помогло ему собрать материалы для «истории Пугачева» и «Капитанской дочки». В честь этого великого события на берегу Урал, где любил бывать поэт, установлен памятник А. С. Пушкину. Скульптор В. Степанян изобразил великого поэта сидящим с раскрытой книгой в руках. Оренбуржцы бережно хранят память о пребывании великого поэта в их городе и крае». Мы проведём краткий экскурс из хроники событий тех времён. А также вы сможете ознакомиться с виртуальной выставкой «Солнце русской поэзии» Пушкин А. С.