Что говорят гости Фамусова Репетилову о сумасшествии Чацкого?
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Что говорят гости Фамусова Репетилову о сумасшествии Чацкого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Молчалин! – Кто другой так мирно всё уладит! // Там моську вовремя погладит..." (Чацкий о Молчалине)
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