Что является устройством ввода и вывода
Информатика
Что является устройством ввода и вывода
Ответ(ы):
Гость:
Устройством ввода и вывода является сенсорный монитор
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Запишите формулы для расчёта работы и мощности электрического тока, объясните бу??венные обозначения. В каких единицах измеряются все эти физически...
Русский язык
Английский язык
Напишите,пожалуйста,предложение на английском "Когда приходит осень,мы носим сви??ера,тёплые штаны и куртки"