Что является устройством ввода и вывода

Информатика
Что является устройством ввода и вывода
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Гость:
Устройством ввода и вывода является сенсорный монитор
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