Запишите формулы для расчёта работы и мощности электрического тока, объясните бу??венные обозначения. В каких единицах измеряются все эти физические величины?
Физика
Запишите формулы для расчёта работы и мощности электрического тока, объясните бу??венные обозначения. В каких единицах измеряются все эти физические величины?
Ответ(ы):
Гость:
A=Uq , де U - напруга - вольт(В), q(Кл) -електричний заряд A = UIt, де І(А) - електричний струм, t(с)- час P=A/t = UIt/t=UI час скоротиться А - Дж Р - Вт
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