Запишите формулы для расчёта работы и мощности электрического тока, объясните бу??венные обозначения. В каких единицах измеряются все эти физические величины?

Физика
Запишите формулы для расчёта работы и мощности электрического тока, объясните бу??венные обозначения. В каких единицах измеряются все эти физические величины?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
A=Uq , де  U - напруга - вольт(В), q(Кл) -електричний заряд  A = UIt, де І(А) - електричний струм, t(с)- час  P=A/t = UIt/t=UI час скоротиться А - Дж Р - Вт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Заряд иона кальция равен?
Ответить
Русский язык
Кожаный какой род у этого слова.
Ответить
Английский язык
Напишите,пожалуйста,предложение на английском "Когда приходит осень,мы носим сви??ера,тёплые штаны и куртки"
Ответить
Русский язык
Я не русский, дайте мне примеры : одного безличного и одного назывного предложения пожалуйста!!!
Ответить
Биология
Чем производящее хозяйство может быть опасным
Ответить