Запишите формулы для расчёта работы и мощности электрического тока, объясните бу??венные обозначения. В каких единицах измеряются все эти физические величины?

Физика

Запишите формулы для расчёта работы и мощности электрического тока, объясните бу??венные обозначения. В каких единицах измеряются все эти физические величины?

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