Что имеет один глаз но не видит (не дверь)

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Что имеет один глаз но не видит (не дверь)
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Гость:
Как вариант -- игла... Слабый вариант, но возможный
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