Что из перечисленного ниже в первую очередь влияет на размер заработной платы конкретного работника? 1- стоимость потребительских товаров 2-стабильность цен на товары и услуги 3- квалификация и трудолюбие работника 4- степе...
Обществознание
Что из перечисленного ниже в первую очередь влияет на размер заработной платы конкретного работника? 1- стоимость потребительских товаров 2-стабильность цен на товары и услуги 3- квалификация и трудолюбие работника 4- степень социальной мобильности работника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Квалификация и трудолюбие работника
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