Что характерно для coветской политической системы, сложившейся в конце 1920-х-1930-е гг.? Какие фактора содействовали превращению СССР в централизованное государство с командно- админестротивной системой?

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Хах) Почитй)) 1.1. Отношения с капиталистическими государствами. Изменение внешнеполитических ориентиров. Советская внешняя политика в конце 20-х - 30-е гг. осуществлялась в сложной и быстро меняющейся обстановке. Ее определял главный политический тезис о враждебности всех империалистических держав к СССР и необходимости использования их взаимных противоречий. Подобная политика баланса сил подтолкнула СССР сначала к созданию союза с Германией против британской угрозы, а затем заставила советскую дипломатию стремиться к сотрудничеству с Англией и Францией против гораздо более опасногопротивника - третьего рейха.Основным проиворечием советской внешней политики на протяжении всего десятилетия оставалось сочетание- подозрительности в отношении империалистических стран, а иногда и попыток дестабилизировать систему международных отношений и- стремления обеспечить национальную безопасность и стабильный торговый обмен с этими странами.В 1930-1939 гг. во главе внешнеполитического органа советского государства - наркомата иностранных дел находилсяМ.М. Литвинов, с 1939 г. - В.М. Молотов.1.2. Развитие отношений с дальневосточными государствами занимало одно из центральных мест во внешнеполитической концепции СССР.1.3. Поддержка международного коммунистического движения оставалась одним из важнейших направлений советской внешней политики. Первые двадцать лет Советского государства прошли под знаком мировой революции, поддержки коммунистического движения во всем мире, и прежде всего в Европе и Азии. Для реализации своих внешнеполитических замыслов СССР активно использовал Коминтерн. 2. этапы внешней политики.1928-1932 гг.Основным ориентиром внешней политики СССР в этот период стало положение о мировом кризисе капиталистической экономики. Перед Наркоминделом и Коминтерном ставилась задача способствовать дестабилизации международных отношений, используя межимпериалистические противоречия.2.1. Советско-германские отношения продолжали развиваться. Они носили ровный и доброжелательный характер (доля Германии в импорте Советского Союза составляла в 1932 г. 46,5%). Немецкий экспорт способствовал восстановлению германской тяжелой промышленности. С 1922 г. по 1932 г. во взаимоотношениях СССР и Германии не произошло ни одного серьезного конфликта.Развивалось также политическое и военное сотрудничество между двумя странами, производился обмен военными специалистами. В мае 1933 г. был подтверждены Рапалльский и Берлинский договоры.2.2. Характер двустронних отношений с другими капиталистическими странами. На рубеже 1920-1930-х гг. отношения с Англией и Францией оставались нестабильными и напряженными. В 1929 г. удалось восстановить дипломатические отношения с Англией, после чего успешно развивались их внешнеэкономические связи. Францию Сталин назвал самой милитаристской и агрессивной страной.В начале 1930-х с преимущественного развития советско-германских отношений усилия направлялись на расширение контактов с другими странами.Стремясь обеспечить безопасность границ, СССР подписал серию двусторонних пактов о ненападении с Финляндией, Латвией, Эстонией, Польшей, Румынией, Ираном. Франко-советское соглашение о ненападении (1932г.) было дополнено договором о взаимопомощи в случае любой агрессии в Европе.2.3. Дальневосточная политика СССР. Ситуация на Дальнем Востоке в рассматриваемый период становилась все более напряженной. В 1929 г. произошел вооруженный советско-китайский конфликт на КВЖД, в ходе которого Красная Армия разгромила китайские войска прикрытия границы на их собственной территории.В 1931 г. произошло вторжение Японии в Маньчжурию, что привело к созданию военного плацдарма Японии на дальневосточных границах СССР. Чтобы не допустить сближения Японии с Гоминьданом и противодействовать японской агрессии, СССР восстановил в 1932 г. отношения с последним (хотя раньше его руководитель Чан Кайширассматривался в СССР как самый коварный враг коммунизма). К середине 30-х гг. позиции СССР в Китае усилились. Китай превратился в одного из крупнейших торговых партнеров Советского Союза.2.4. СССР и Коминтерн. В этот период Исполком Коминтерна также руководствовался тезисом о противоборстве двух общественно-политических систем и о мировом экономическом кризисе как последнем в истории империализма, за которым последуют пролетарские революции. 3.1. Новый курс советской дипломатии. - ненападение и соблюдение нейтралитета в любом конфликте;- политика умиротворения в отношении Германии и Японии;- усилия по созданию системы коллективной безопасности.Центральное место во внешнеполитической доктрине СССР занимали также вопросы разоружения.3.2.Борьба за создание системы коллективной безопасности в Европе. 3.3. Участие СССР в мировой политике.3.4. Политика СССР на Дальнем Востоке.3.4.1. Германо-японская угроза. 3.4.2. Борьба с японской агрессией. 3.4. Тактика создания единого антифашистского фронта. В связи с угрозой фашистской агрессии миру, летом 1935 г. VII конгресс Коминтерна выступил с новой программой действий.