Почему скисает молоко проект
Биология
Почему скисает молоко проект
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что в него попадают кислые бактерии вот оно и киснет
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