Какой из худодественных приемов является основным в былинах? А) Инверсия Б) Олицитворение В) Гипербола Г) Оксюморон Срочнооо!!❤❤❤❤
Литература
Какой из худодественных приемов является основным в былинах? А) Инверсия Б) Олицитворение В) Гипербола Г) Оксюморон Срочнооо!!❤❤❤❤
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эммм...олицетворение
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