Какой из худодественных приемов является основным в былинах? А) Инверсия Б) Олицитворение В) Гипербола Г) Оксюморон Срочнооо!!❤❤❤❤

Литература

Какой из худодественных приемов является основным в былинах? А) Инверсия Б) Олицитворение В) Гипербола Г) Оксюморон Срочнооо!!❤❤❤❤

Автор: Гость