Помогите составить предложения со словами: трущоба, ухажор, ожог руку, сильный ожог. ПОМОГИТЕ ПРОШУ
Русский язык
Помогите составить предложения со словами: трущоба, ухажор, ожог руку, сильный ожог. ПОМОГИТЕ ПРОШУ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я жил в трущобах пару лет назад За мной сегодня зайдет ухажор с цветами он обжог руку об чайник случайно с сильным ожогом надо ехать в больницу
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