Самое лёгкое дерево - бальза. Масса древесины этого дерева равна 12 г при объеме 100 см в кубе. Определите плотность древесины в г/см в кубе и кг/м в кубе.
Физика
Самое лёгкое дерево - бальза. Масса древесины этого дерева равна 12 г при объеме 100 см в кубе. Определите плотность древесины в г/см в кубе и кг/м в кубе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти плотность надо массу разделить на объём. Получается 12 г разделить на 100 куб. см =0,12 г/куб.см. Чтобы найти плотность в кг/куб.м надо перевести единицы в СИ . Получится 0,012 кг и 0,001 куб.м . 0,012 кг разделить на 0,001 куб.м равно 120 кг/куб.м
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