Описание внешности Александра Чацкого из Горе от ума

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Описание внешности Александра Чацкого из Горе от ума
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чацкий - дворянин. Молодой и холостой мужчина ( надо ли кидать цитаты? Если да, то кину). Он умный и красноречивый человек, это заметно по его манере разговора.  Чацкий искренний, любит правду, а также он чувствительный.  Независимый человек, презирает  глупых и пустых людей.
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