Описание внешности Александра Чацкого из Горе от ума

Гость: Гость:

Чацкий - дворянин. Молодой и холостой мужчина ( надо ли кидать цитаты? Если да, то кину). Он умный и красноречивый человек, это заметно по его манере разговора. Чацкий искренний, любит правду, а также он чувствительный. Независимый человек, презирает глупых и пустых людей.