Сколько существует дробей со знаменателем 20,которые больше 3/13,но меньше 5/13
Математика
Сколько существует дробей со знаменателем 20,которые больше 3/13,но меньше 5/13
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1) 20:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2)5/13
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