Какой способ образование слов у слова КГУ
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Какой способ образование слов у слова КГУ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Способ образования- аббревиатура
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