Навіщо слон набирає у хобот свою слину та розмазує її по всьому тілу. Поясніть це явище даю 48 баллов
Физика
Навіщо слон набирає у хобот свою слину та розмазує її по всьому тілу. Поясніть це явище даю 48 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он смазывает кожу для того,чтобы она всегда оставалась влажной и не высыхала и не трескалась под действием прямых солнечных лучей.
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