Что надо сделать, чтобы воспитывать патриотизм у молодежи, привить им чувство рос??ийской индентичности
Обществознание
Что надо сделать, чтобы воспитывать патриотизм у молодежи, привить им чувство рос??ийской индентичности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Агитацией к сохранению нашей страны, её поддержке. Помимо этого, можно также можно проводить специальные уроки поясняющие жизнь в стране (России, Украине, Беларуси...). Патриотизм должен воспитываться родителями и другими родными людьми.родители должны обучать основам жизни а как относиться к миру это дело самого ребёнка, т к если указывать(хотя указывать нужно на обьективные факты) что только это верно во всём , то у него не будет своего мнения и ему будет легко наваязать чужое
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