300000-35809как правильно выполнить действие в столбик

Математика
300000-35809как правильно выполнить действие в столбик
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
•99 9910 _ 300 000 35 809 ________ 264 191
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