Что композитр изоброзил в цыкле времена года, какую роль играют принцып контраст, изобразительные эпизоды?

Музыка
Что композитр изоброзил в цыкле времена года, какую роль играют принцып контраст, изобразительные эпизоды?
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Автор: Гость
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Гость:
Бах важную роль если надо пришлю фотку
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