Что композитр изоброзил в цыкле времена года, какую роль играют принцып контраст, изобразительные эпизоды?

Музыка

Что композитр изоброзил в цыкле времена года, какую роль играют принцып контраст, изобразительные эпизоды?

Автор: Гость