Что композитр изоброзил в цыкле времена года, какую роль играют принцып контраст, изобразительные эпизоды?
Музыка
Что композитр изоброзил в цыкле времена года, какую роль играют принцып контраст, изобразительные эпизоды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бах важную роль если надо пришлю фотку
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