Что можно сказать о никите добрыничи
Литература
Что можно сказать о никите добрыничи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Никита Добрынич был сильным и отважным богатырем. Он не боялся врагов и сражался отважно за Родину. У него была хорошая смекалка, сила, смелость и он уважал старших.
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