Что надо сделать, если при проведение опытов металлический натрий упал на стол?1) залить водой 2) залить его спиртом или аккуратно взять пинцетом и поместить в керосин 3) аккуратно взять пинцетом и выбросить

Химия
Что надо сделать, если при проведение опытов металлический натрий упал на стол?1) залить водой 2) залить его спиртом или аккуратно взять пинцетом и поместить в керосин 3) аккуратно взять пинцетом и выбросить
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Гость:
Аккуратно взять пинцетом и поместить его в керосин
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