Что надо сделать, если при проведение опытов металлический натрий упал на стол?1) залить водой 2) залить его спиртом или аккуратно взять пинцетом и поместить в керосин 3) аккуратно взять пинцетом и выбросить

Химия

Что надо сделать, если при проведение опытов металлический натрий упал на стол?1) залить водой 2) залить его спиртом или аккуратно взять пинцетом и поместить в керосин 3) аккуратно взять пинцетом и выбросить

Автор: Гость