Что надо сделать, если при проведение опытов металлический натрий упал на стол?1) залить водой 2) залить его спиртом или аккуратно взять пинцетом и поместить в керосин 3) аккуратно взять пинцетом и выбросить
Химия
Что надо сделать, если при проведение опытов металлический натрий упал на стол?1) залить водой 2) залить его спиртом или аккуратно взять пинцетом и поместить в керосин 3) аккуратно взять пинцетом и выбросить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аккуратно взять пинцетом и поместить его в керосин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какие гири надо взять что бы взвесить 350 грамм сахара?если имеем гири 5 гр.,10 гр. 25 гр.50. 100. 250гр. 500 гр.
Математика
Математика
Алгебра