8. Спишите. Подчеркните отрицательные местоимения, определите из падеж. 1) Нет нич??го прекраснее игры в лапту. 2) Никто не был против. 3) Никто не забыт и ничто не забыто. 4. Все ясно, нам не о чем больше спорить. 5) Никакие ...

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8. Спишите. Подчеркните отрицательные местоимения, определите из падеж. 1) Нет нич??го прекраснее игры в лапту. 2) Никто не был против. 3) Никто не забыт и ничто не забыто. 4. Все ясно, нам не о чем больше спорить. 5) Никакие развлечения, никакая страсть не могли меня оторвать от игры в шахматы. 6) Я ни на что и ни на кого обижаюсь. 7. Ни в чем я не был так уверен, как в его правдивости. 8) И журавли, печально пролетая, уж не жалею больше ни о ком.

Автор: Гость