Напишите.каким членом предложения и какой частью речи является в предложении сло??о поле.Солнце осветило зеленое поле.

Русский язык

Напишите.каким членом предложения и какой частью речи является в предложении сло??о поле.Солнце осветило зеленое поле.

Автор: Гость