Напишите.каким членом предложения и какой частью речи является в предложении сло??о поле.Солнце осветило зеленое поле.

Русский язык
Напишите.каким членом предложения и какой частью речи является в предложении сло??о поле.Солнце осветило зеленое поле.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поле является обстоятельством места
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