Дискуссионный вопрос Второй мировой войны. (дать этот вопрос и ответить на него пятью предложениями)

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Лучшее оружие второй мировой войны? Я считаю - "Катюша" Первое применение катюш состоялось 14 июля 1941.Одно из первых упоминаний о реактивной установке БМ-13 можно найти в дневнике начальника сухопутных войск германии Франца Гальдера лишь 14 августа 1941. Он сделал следующую запись: «Русские имеют автоматическую многоствольную огнеметную пушку… Выстрел производится электричеством .Во время выстрела образуется дым… При захвате таких пушек немедленно сообщать» Важную роль орудия сыграли при защите Москвы, Сталинграда и битве на Курской дуге. Установки выводились на огневые позиции, давали залп и с такой же быстрой, скоростью снова уходили в укрытие. Основная проблема была в невозможности вести огонь на дистанции ближе трех километров. В начальном периоде войне было недостаточно снарядов. Для борьбы с немецкой бронетехникой Катюши заезжали передними колесами в вырытые углубления для придания минимального угла возвышения, и снаряды, уходя параллельно земле, могли поражать танки, ни смотря на то, что все снаряды были фугасными. Были созданы и участвовали в боях более мощные модификации с 300мм фугасными снарядами.