ПОМОГИТЕ!!! 1) Рассчитать какую работу совершает ток за сутки в квартире. 2) Рассчитать стоимость электро энергии.

Гость: Гость:

Чтобы определить какую работу совершает электрический ток необходимо ответить на несколько вопросов: 1. Что такое напряжение? Напряжение показывает, какая работа совершается электрическим током по перемещению электрического заряда: U=A/q. 2. Что такое сила тока? Сила тока показывает, какой электрический заряд проходит через поперечное сечение проводника за единицу времени: I=q/t. Из приведенных выше формул следует: A = U• q (1) q = I •t (2) Подставив (1) в (2), получим: A = U• I •t Работа электрического тока на участке цепи равна произведению напряжения на концах этого участка на силу тока и на время, в течение которого совершалась работа. Единицы измерения работы в «СИ»– 1Дж (Джоуль). 1 Дж = 1В•1А•1с Восстановите равенство: 1кВт•ч=……………..Дж (1кВт•ч =36000000Дж =3,6 Мдж) Таким образом, для измерения работы необходимо три прибора: амперметр, вольтметр и часы.