Соедини друг с другом парные звонкие и глухие согласные. з п с т д г р ж ш б
Русский язык
Соедини друг с другом парные звонкие и глухие согласные. з п с т д г р ж ш б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
З-с,п-б,д-т,г-к,ж-ш.р не имеет парной согласной
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