Решите задачу, составив уравение. До обеда в магазине строительных материалов продали 0,6 всего цеаентв. После обеда продали 500 кг. Сколько килограммов цемента было утром, если к закрытию магазина осталось 200 кг?

Математика

Решите задачу, составив уравение. До обеда в магазине строительных материалов продали 0,6 всего цеаентв. После обеда продали 500 кг. Сколько килограммов цемента было утром, если к закрытию магазина осталось 200 кг?

Автор: Гость