Решите задачу, составив уравение. До обеда в магазине строительных материалов продали 0,6 всего цеаентв. После обеда продали 500 кг. Сколько килограммов цемента было утром, если к закрытию магазина осталось 200 кг?
Математика
Решите задачу, составив уравение. До обеда в магазине строительных материалов продали 0,6 всего цеаентв. После обеда продали 500 кг. Сколько килограммов цемента было утром, если к закрытию магазина осталось 200 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1750 кг если 0,6 = 60% всего 100% 100-40=60% продали до обеда осталось 700 кг(после обеда) 500+200=700 пропорция 40%-700 100=х 700*100 /40=1750
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