Сделаете пожалуйста : Wer...... Wie....... Wocher....... Was...... .............ist................. Seine Beine sind.............
Немецкий язык
Сделаете пожалуйста : Wer...... Wie....... Wocher....... Was...... .............ist................. Seine Beine sind.............
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Wie heißen Sie? Woher kommen Sie? was ist los?-что случилось? (к сожалению не знаю кроме этой фразы) Es ist der Junge. Seine Beine sind gro ß.
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Литература
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