Помогите срочно!!!!!!! Нужно найти в стихотворение Тучи Лермонтова: олицетворение,??питеты,сравнение, метафора,инверсия. Тучи Тучки небесные, вечные странники! Степью лазурною, цепью жемчужною Мчитесь вы, будто как я же, и...
Литература
Помогите срочно!!!!!!! Нужно найти в стихотворение Тучи Лермонтова: олицетворение,??питеты,сравнение, метафора,инверсия. Тучи Тучки небесные, вечные странники! Степью лазурною, цепью жемчужною Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники С милого севера в сторону южную. Кто же вас гонит: судьбы ли решение? Зависть ли тайная? злоба ль открытая? Или на вас тяготит преступление? Или друзей клевета ядовитая? Нет, вам наскучили нивы бесплодные... Чужды вам страсти и чужды страдания; Вечно холодные, вечно свободные, Нет у вас родины, нет вам изгнания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Олицетворение тучки небесные эпитет степь лазурная сравнение мчитесь вы будто как я же изгнанники метафора чужды вам страсти и чужды страдания инверсия степью лазурною
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