Некоторое число увеличили в 2 раза. затем уменьшили в з раза Получилось частное 32 какое это число?

Математика
Некоторое число увеличили в 2 раза. затем уменьшили в з раза Получилось частное 32 какое это число?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть начальное число Х, тогда получим: 2х/3=32 2х=96 х=48
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