Выполните умножение двучленов (х-у)(х+у)=Х^2-2ХУ+у^2 -правильно? (м+2n)(м-2n) (а+5)(а-5) (2х-0.7у^2)(0.7у^2+2х)

Алгебра
Выполните умножение двучленов (х-у)(х+у)=Х^2-2ХУ+у^2 -правильно? (м+2n)(м-2n) (а+5)(а-5) (2х-0.7у^2)(0.7у^2+2х)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-у)(х+у)=х²-у²; (м+2n)(м-2n)=м²-4n²; (а+5)(а-5)=а²-25; (2х-0,7у²)(0,7у²+2х)=4х²-0,49у⁴
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